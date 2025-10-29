JI-PARANÁ

Prefeitura prorroga prazo e amplia valor de contrato para construção da 2ª etapa do Teatro Municipal

O termo prevê a prorrogação dos prazos de vigência e execução da obra, além de um acréscimo de serviços equivalente a 13,61% do valor contratual, conforme autorização prevista na Lei nº 14.133/2021.