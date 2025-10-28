Prefeitura prorroga os prazos de execução e prestação de contas dos projetos Culturais

Por ASSESSORIA
Publicada em 28/10/2025 às 14h30
Publicada em 28/10/2025 às 14h30
A Prefeitura de Rolim de Moura através da Fundação de Cultura, vem por meio deste prorrogar os prazos de execução e prestação de contas dos projetos relacionados ao Edital 01/2024 – Fomento Cultural, Edital 02/2024 – Literatura, Edital 04/2024 – Subsidio a espaços culturais, Edital 05/2024 – Projetos Continuados de Ponto de Cultura e Edital 07/2024 – Mostras Culturais.
Segue abaixo termo de prorrogação de edital:
Comentários
Seja o primeiro a comentar!