Prefeitura promove integração entre o SCFV e o Programa Mamãe Cheguei em encontro especial

Publicada em 29/10/2025 às 14h44
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (SEMASF) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS São Francisco), realizou o Encontro dos Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com o tema “Vidas que Inspiram”. O evento teve como destaque a participação das famílias atendidas pelo Programa Mamãe Cheguei, referentes ao último trimestre, promovendo uma integração inédita entre os dois serviços sociais.
A iniciativa teve como objetivo aproximar diferentes gerações, estimulando a convivência, o acolhimento e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Durante o encontro, os participantes compartilharam experiências, histórias de vida e momentos de confraternização, reforçando valores como o respeito, o cuidado e a solidariedade.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) oferece atividades voltadas ao bem-estar e à socialização de pessoas idosas, promovendo qualidade de vida e participação ativa na comunidade. Já o Programa Mamãe Cheguei garante apoio a gestantes e puérperas, contribuindo para um início de vida mais digno e acolhedor às crianças e suas famílias.
Ao reunir esses dois públicos, a ação simbolizou o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com políticas públicas que valorizam a vida em todas as suas fases, desde a primeira infância até a melhor idade.
