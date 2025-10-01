JI-PARANÁ

Prefeitura promove campanha de vacinação antirrábica com pit stop de conscientização e Dia D nos distritos

A principal ação da campanha será o Dia D de Vacinação Antirrábica, programado para acontecer em duas datas: no dia 11 de outubro, no 1º distrito, e no dia 1º de novembro, no 2º distrito