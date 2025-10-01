Prefeitura promove campanha de vacinação antirrábica com pit stop de conscientização e Dia D nos distritos

Publicada em 01/10/2025 às 14h46
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), da Gerência de Vigilância em Saúde e da Divisão de Zoonoses, iniciou as ações do mês de outubro com um pit stop de conscientização, realizado no último dia 28 de setembro, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Raiva. Na ocasião, as equipes de saúde aproveitaram a data para divulgar a campanha municipal de vacinação antirrábica, reforçando o compromisso da administração municipal com a prevenção e a saúde pública.
A principal ação da campanha será o Dia D de Vacinação Antirrábica, programado para acontecer em duas datas: no dia 11 de outubro, no 1º distrito, e no dia 1º de novembro, no 2º distrito, sempre das 8h às 17h. Nesses dias, as equipes da Prefeitura estarão espalhadas em diversos pontos da cidade, garantindo que os tutores tenham acesso facilitado à imunização dos seus animais de estimação.
A vacina é indicada para cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Animais grávidos ou em período de amamentação também podem ser vacinados. Apenas os que estiverem clinicamente doentes devem aguardar recuperação para receber a dose.
Na zona rural, a vacinação antirrábica já vem acontecendo desde agosto. Na área urbana, a imunização ocorre no formato de campanha, com a realização do Dia D. No entanto, a Divisão de Zoonoses mantém a vacinação disponível durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Dessa forma, tutores que não puderem comparecer ao Dia D, seja por o animal estar doente ou ainda não ter atingido a idade mínima, podem procurar a unidade posteriormente para garantir a imunização.
A vacinação antirrábica é fundamental para proteger não apenas cães e gatos, mas também a saúde humana, já que a raiva é uma doença grave e de alta letalidade. A Região das Américas já possui o conhecimento e as ferramentas necessárias para a eliminação da raiva transmitida por cães, em um esforço iniciado em 1983, coordenado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). A eliminação dessa forma de transmissão é uma das metas da Iniciativa de Eliminação, que prevê erradicar mais de 30 doenças e condições na região até 2030.
“Essa é uma ação que une saúde pública, proteção animal e prevenção. A Prefeitura está empenhada em garantir cobertura ampla e segura, porque cuidar dos animais também é cuidar da população”, destacou a equipe da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ).
Com a campanha de outubro, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma o compromisso em oferecer políticas públicas de saúde que acompanham os esforços nacionais e internacionais, garantindo impacto positivo direto na vida das famílias e de seus melhores amigos de quatro patas.
