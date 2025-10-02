Por assessoria
Publicada em 02/10/2025 às 14h52
Você faz parte da transformação da nossa cidade! Manter seu terreno ou lote limpo é muito mais do que evitar multas: é um gesto de cuidado com sua família, seus vizinhos e toda a comunidade.
Quando cada um faz a sua parte, evitamos a proliferação de insetos, doenças e animais peçonhentos, além de deixar nossa cidade mais bonita, segura e organizada para todos.
Lembre-se:
Terrenos limpos significam mais saúde.
A cidade organizada valoriza seu bairro e sua propriedade.
Juntos mostramos o orgulho de viver em Espigão D'Oeste!
Sua atitude inspira outras pessoas! Vamos unir forças e construir uma cidade que todos merecemos: limpa, acolhedora e cheia de vida.
Compartilhe essa ideia e ajude a espalhar o cuidado com Espigão D'Oeste.
