Prefeitura orienta população para manter terreno limpo e realizar descarte de resíduos de forma correta
Por assessoria
Publicada em 02/10/2025 às 14h52
Você faz parte da transformação da nossa cidade! Manter seu terreno ou lote limpo é muito mais do que evitar multas: é um gesto de cuidado com sua família, seus vizinhos e toda a comunidade.

Quando cada um faz a sua parte, evitamos a proliferação de insetos, doenças e animais peçonhentos, além de deixar nossa cidade mais bonita, segura e organizada para todos.

Lembre-se:

Terrenos limpos significam mais saúde.

A cidade organizada valoriza seu bairro e sua propriedade.

Juntos mostramos o orgulho de viver em Espigão D'Oeste!

Sua atitude inspira outras pessoas! Vamos unir forças e construir uma cidade que todos merecemos: limpa, acolhedora e cheia de vida.

Compartilhe essa ideia e ajude a espalhar o cuidado com Espigão D'Oeste.

