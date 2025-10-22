Prefeitura lança edital para seleção e financiamento de projetos voltados à infância e adolescência

Publicada em 22/10/2025 às 08h38
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, divulgou nesta semana o Edital nº 001/CMDCA/2025, que tem como objetivo a seleção, aprovação e financiamento de projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes do município.
Poderão participar do processo entidades não governamentais, devidamente legalizadas junto ao CMDCA, que possuam capacidade técnica e administrativa, além de apresentarem plano de trabalho compatível com os objetivos do edital.
O financiamento dos projetos será realizado por meio de repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumdicad), visando fortalecer a rede de proteção à infância e adolescência.
O edital busca estimular a participação da sociedade civil organizada, por meio de entidades que desenvolvam ações preventivas ou voltadas à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, risco ou com direitos violados, garantindo, assim, sua proteção integral.
Os projetos e demais documentos exigidos no edital devem ser enviados em formato PDF, em um único arquivo, para o e-mail [email protected], até o dia 14 de novembro de 2025.
CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA: projetos-semdes-
