Prefeitura informa que não haverá expediente nas repartições públicas; atendimento retornará na terça-feira (28)

Por ASSESSORIA
Publicada em 27/10/2025 às 11h43
A Prefeitura de Guajará-Mirim informa que não haverá expediente nas repartições públicas municipais no dia 27 de outubro (segunda-feira), em razão do Dia do Servidor Público.
O ponto facultativo, originalmente previsto para o dia 28 de outubro, foi transferido para o dia 27, conforme estabelece o inciso II do Art. 5º do Decreto nº 29.900/2024.
O atendimento ao público retornará normalmente no dia útil seguinte.
Aproveitamos a data para parabenizar todos os servidores públicos, que com dedicação e compromisso contribuem diariamente para o desenvolvimento de nossa Pérola do Mamoré!
