Prefeitura informa que campanha de multivancinação ocorre na UBS Arlindo Cristo

Publicada em 04/10/2025 às 08h51
A saúde da nossa família e comunidade é o que mais importa, não é? Pensando nisso, a Prefeitura de Espigão D'Oeste e a SEMSAU têm uma excelente notícia para você!
Prepare-se para um dia dedicado à proteção e ao cuidado de todos! Nosso objetivo é garantir que cada morador de Espigão do Oeste esteja imunizado e com a caderneta de vacinação em dia, protegendo a si mesmo e a quem ama.
É a nossa grande Campanha de #MultiVacinaçãoParaTodasAsIdades! Uma oportunidade única para colocar suas vacinas em ordem, desde a infância até a melhor idade, e garantir a imunidade contra diversas doenças. Como sempre dizemos: Prevenir é o melhor remédio.
Por que participar?
Proteção Completa: Mantenha você e sua família seguros contra doenças preveníveis.
Caderneta Atualizada: Não se preocupe em lembrar qual vacina falta – nossa equipe te ajuda!
Comunidade Saudável: Cada vacina é um passo para uma Espigão D'Oeste mais forte e protegida.
Atendimento de Qualidade: Profissionais dedicados e prontos para te atender com carinho.
Anote aí os detalhes para não perder essa oportunidade de ouro para a sua saúde e a da sua família:
Data: 18 de Outubro Horário: Das 8h às 12h Local: UBS Arlindo Cristo – Rua Alagoas, 2666
Traga a sua caderneta de vacinação e a da sua família! Vamos juntos construir uma Espigão D'Oeste ainda mais saudável e segura.
Não deixe a sua saúde para depois! Sua proteção é a nossa prioridade!
Marque na agenda, avise os amigos e vizinhos, e venha fazer parte dessa corrente do bem pela #SaúdeDeEspigãoDOeste! Contamos com você!
