Em apenas 15 dias, serviço de coleta seletiva implantado pela Prefeitura de Jaru contabiliza mais de 18 toneladas de materiais recicláveis
O trabalho é realizado pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná – Coocamarji, que, depois da triagem do montante coletado, contabilizou cerca de 1,5 tonelada de garrafas PET, 4,5 toneladas de papelão, mais de 06 toneladas de ferro, 03 toneladas de vidro, pouco mais de meia tonelada de papel, 535 quilos de sacolas plásticas em geral e cerca de 340 quilos de alumínio.
Das 18,1 toneladas, 16,4 toneladas possuem valor comercial, enquanto 1,6 tonelada foi considerada rejeito e direcionada para o Aterro Sanitário do município.
De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a diminuição de detritos enviados para o aterro é um passo muito importante para a preservação do meio ambiente em Jaru. “A gestão de resíduos que implantamos é uma política sustentável que gera renda para os catadores, economia de recursos financeiros e naturais, e representa nosso planejamento e cuidado com o futuro de nossa cidade”, finalizou.
