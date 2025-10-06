Prefeitura faz nova convocação de aprovados em processo seletivo para o cargo de assistente social

Por ASSESSORIA
Publicada em 06/10/2025 às 09h25
A Prefeitura de Jaru publicou nesta sexta-feira, 03, edital de convocação de mais dois candidatos aprovados no processo seletivo Nº 001, para exercerem a função de assistente social.
Os convocados têm o prazo de três dias úteis para tomarem posse do cargo, sem possibilidade de prorrogação.
A documentação deverá ser enviada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico.
O edital com a lista de documentos e demais informações pode ser acessado por meio do link
transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/detalhe_documento.php?id_publicacao=36290&nomeaplicacao=publicacao
