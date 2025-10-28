Prefeitura executa serviços de limpeza, patrolamento e encascalhamento no bairro São Francisco

Publicada em 28/10/2025 às 09h38
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue realizando ações de melhoria da infraestrutura urbana em diversos pontos do município. Nesta terça-feira (28), a equipe da Semosp executa serviços de limpeza, patrolamento e encascalhamento nas ruas do bairro São Francisco, no Segundo Distrito.
As intervenções atendem às orientações do prefeito Affonso Candido (PL) e têm como objetivo garantir melhores condições de tráfego, promover a segurança viária e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores. O trabalho inclui a remoção de entulhos, o nivelamento do solo e a aplicação de cascalho, reforçando a durabilidade das ruas e facilitando a circulação de veículos e pedestres, especialmente durante o período chuvoso.
Morador do bairro há mais de dez anos, Paulo Alberto destacou a importância das ações realizadas pela Prefeitura. “Aqui era muito difícil para a gente passar, principalmente quando chovia. Nosso bairro é muito baixo em relação ao nível do rio. Agora, com esse serviço, acredito que vai melhorar bastante para todos nós que moramos aqui”, afirmou.
A Semosp informa que os serviços seguem um cronograma previamente estabelecido, priorizando os bairros que mais necessitam de intervenções emergenciais. A expectativa é que, com as melhorias realizadas, o bairro São Francisco tenha ruas mais seguras, transitáveis e valorizadas.
