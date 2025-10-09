Prefeitura entrega cerca de 8 toneladas de ração para ONG acolhe em média de 400 a 500 animais, entre cães e gatos

Publicada em 09/10/2025 às 08h34
Com o objetivo de contribuir com o importante trabalho de resgate de cães e gatos abandonados ou em situação de risco, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), entregou nesta quarta-feira (8) cerca de 8 toneladas de ração para a ONG de Proteção Animal Peludinhos.
A ONG Peludinhos foi contemplada com 444 sacos de ração através do edital nº 01/GAB/SEMA/2024, pelo chamamento público de cadastramento de entidades e demais protetores de animais para o recebimento de ração gratuitamente para cães adultos e filhotes e felinos, em cumprimento à lei municipal nº 825/2020.
De acordo com o colaborador da ONG, Marcos Braga, a Peludinhos realiza um trabalho em Porto Velho há 10 anos, sob a responsabilidade da protetora e presidente da ONG, Silvia Soares. A iniciativa atende em média de 400 a 500 animais de acordo com a necessidade e resgates dos animais abandonados.
“Essa aqui é uma ação muito importante que a Prefeitura de Porto Velho está desenvolvendo, pois a demanda de animais resgatados é muito grande. Essa ração vem em um momento crucial, porque precisamos muito para manter a ONG, oferecer alimento aos animais e, principalmente, para que eles tenham um excelente atendimento na Peludinhos. Agradecer à Prefeitura e à Sema nesse trabalho essencial que a nossa presidente Silvia Soares desenvolve em prol dos animais”, disse Marcos Braga.
BEM-ESTAR DOS ANIMAIS
No total, 10 entidades e protetores de animais serão beneficiados nesse chamamento público. Segundo o secretário da Sema, Vinícius Miguel, serão 18 toneladas de ração para cães e gatos que serão distribuídas através do chamamento público do ano passado.
“Esse é um trabalho maravilhoso feito aqui em Porto Velho. O protetor tem um olhar humanizado para a situação do animal abandonado e ferido e, por isso, a gente tem que cuidar e contribuir com essas iniciativas. Nessa etapa, 10 trabalhos foram beneficiados, mas a expectativa da Prefeitura é continuar com outros chamamentos para ajudar essas ONG’s”, finaliza o secretário.
Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a doação de ração para causas animais é extremamente importante por vários motivos, que impactam diretamente o bem-estar dos animais e o trabalho das instituições que cuidam deles e, além disso, os animais resgatados ou em abrigos dependem da ajuda externa para receber alimentação adequada e nutritiva.
“A Prefeitura está empenhada na proteção de nossos animais e principalmente dos protetores que fazem esse trabalho com muito carinho e amor. Muitas organizações e abrigos que cuidam de animais não possuem recursos financeiros suficientes para comprar alimentos, por isso é fundamental esse apoio da Prefeitura e também de empresas e pessoas que desejam contribuir com a causa animal”, concluiu o prefeito.
