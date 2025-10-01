Prefeitura em parceria com a Águas de Ariquemes está oferecendo 3 oficinas complementares

Por assessoria
Publicada em 01/10/2025 às 09h00
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMDES, em parceria com a Águas de Ariquemes, está oferecendo 3 oficinas complementares para fortalecer conhecimentos e gerar oportunidades!
Inscrições presenciais até 15/10/2025
Local: CRAS do seu bairro
Confira as oficinas disponíveis:
Conhecimento Jurídico
Cidadania e formalização
Conhecimento Administrativo
Gestão e organização
Conhecimento em Marketing
Divulgação e vendas
As oficinas são gratuitas e voltadas para quem deseja se capacitar, empreender ou aperfeiçoar habilidades profissionais.
Garanta sua vaga no CRAS até o dia 15 de outubro!
