Prefeitura de Rolim de Moura recebe doação de 9 toneladas de ração animal da empresa ADM

Publicada em 11/10/2025 às 09h21
Na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro, a Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Zoonoses, recebeu uma doação de 9 toneladas de ração animal da empresa ADM Nutrição Animal.
A ação foi realizada através dos projetos Entre Elas — movimento de mulheres dentro da ADM — e ADM Cares, setor responsável pelas ações sociais da empresa, em parceria com o grupo voluntário Ame Vira-Latas, que atua na proteção animal no município.
O gerente de produção da ADM, Geovane, destacou a satisfação da empresa em contribuir com o bem-estar dos animais. “É um gesto de compromisso e responsabilidade social. Agradeço a todos os envolvidos nessa iniciativa”, afirmou.
A coordenadora do Centro de Zoonoses, Oneide da Silva, informou que a unidade atualmente abriga mais de 50 cães e ressaltou a importância da doação para a manutenção do trabalho desenvolvido.
A secretária municipal de Saúde, Geiciane Louback, agradeceu à ADM Nutrição Animal pela parceria e pelo apoio às ações do Centro de Zoonoses. “Essa doação representa um grande incentivo ao trabalho realizado pela equipe e reflete a sensibilidade da empresa com a causa animal”, destacou.
O prefeito Aldo Júlio também agradeceu à ADM Nutrição Animal pela doação e pela parceria com o município, reforçando a importância de iniciativas que contribuem para o bem-estar dos animais e da comunidade.
Sobre a ADM Nutrição Animal
A ADM (Archer Daniels Midland Company) foi fundada em 1902 e está presente em todos os continentes, com mais de 42.000 colaboradores. Hoje, é reconhecida como uma marca líder global em nutrição, atendendo às diversas necessidades do mercado mundial.
