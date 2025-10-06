Prefeitura de Rolim de Moura promove Festa do Dia das Crianças neste sábado

Por ASSESSORIA
Publicada em 06/10/2025 às 14h31
A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura promove neste sábado, 11 de outubro, a tradicional Festa do Dia das Crianças, com uma programação especial voltada à diversão e lazer da garotada. O evento será realizado no Estádio Cassolão, a partir das 16 horas, e promete uma tarde repleta de alegria, brincadeiras e muitas surpresas.
Com o objetivo de celebrar o mês das crianças e proporcionar um momento de integração entre as famílias rolimourenses, a festa contará com diversas atividades recreativas e atrações voltadas ao público infantil, como brinquedos, brincadeiras, distribuição de guloseimas e apresentações culturais.
A gestão municipal reforça o convite a todas as famílias do município para participarem dessa grande comemoração.
