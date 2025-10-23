Prefeitura de Rolim de Moura lança Concurso de Decoração Natalina

Publicada em 23/10/2025 às 14h44
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), lançou o Concurso de Decoração Natalina 2025, que será executado pela Gerência Municipal de Turismo. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o espírito natalino no município, promover o sentimento de pertencimento entre os moradores e ampliar o alcance do tradicional Projeto Natal de Luz.
O concurso envolve moradores e empresários da zona urbana, zona rural e do distrito Nova Estrela, incentivando a criatividade na ornamentação de fachadas de residências e estabelecimentos comerciais. A proposta busca transformar a cidade em um ambiente ainda mais acolhedor e atrativo durante as festividades de fim de ano, fomentando também o turismo e a economia local.
A ação será desenvolvida de forma complementar ao Natal de Luz, realizado anualmente na Praça Durvalino Oliveira, evento que reúne iluminação temática, apresentações culturais e grande fluxo de visitantes. Com o concurso, a Prefeitura pretende descentralizar a decoração natalina e promover a participação direta da comunidade, para que toda a cidade esteja integrada ao clima festivo do período.
As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na Gerência Municipal de Turismo, localizada na Avenida Salvador, nº 4710, Bairro Olímpico, entre os dias 17 de novembro e 12 de dezembro de 2025, no horário das 7h30 às 13h30. Poderão participar do certame, as residências e empresas da zona urbana, zona rural e de Nova Estrela.
A avaliação dos inscritos será realizada por uma comissão julgadora composta por profissionais com experiência em decoração, artes plásticas e comunicação visual. Os critérios considerados serão criatividade, originalidade, efeito visual e adequação ao tema Natal. As visitas técnicas ocorrerão no período noturno, com comunicação prévia aos participantes.
Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com placas de condecoração, durante solenidade oficial marcada para o dia 20 de dezembro de 2025, na Praça Durvalino Oliveira. A administração municipal reforça que o concurso contribui para deixar Rolim de Moura mais iluminada, bonita e acolhedora, além de valorizar as tradições culturais e religiosas que fazem parte do espírito natalino.
