Prefeitura de Rolim de Moura anuncia a instalação de parques infantis em espaços públicos

A Prefeitura de Rolim de Moura segue investindo na melhoria dos espaços públicos e no bem-estar das famílias rolimourenses. Por meio do Termo de Convênio nº 19/2025/PGE-SEOSP, o município foi contemplado com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado do então deputado estadual Affonso Cândido. Atualmente ele é prefeito de Ji-Paraná.
Com esses recursos, serão instalados parques infantis coloridos, fabricados com estrutura principal em madeira plástica, material moderno, resistente e ecológico. Serão dois modelos de playground: um de seis plataformas e outro de duas plataformas.
Os novos equipamentos serão implantados em locais estratégicos para atender crianças de diferentes bairros e distritos, contemplando as seguintes áreas:
• Praça Durvalino
• Pista de Skate
• Praça da Cohab
• Praça de Nova Estrela
De acordo com o setor de Convênios da Prefeitura, houve saldo de licitação, e já foi solicitada ampliação de meta para contemplar outros espaços públicos.
