Prefeitura de Porto Velho inicia projeto a partir de 6 de outubro

Publicada em 01/10/2025 às 16h47
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), dará início no próximo dia 6 de outubro ao Projeto Creche Noturna, que terá como unidade-piloto a Creche Moranguinho, localizada na rua Camomila, nº 2631, bairro Cohab, zona Sul da capital.
O projeto surge como uma resposta às necessidades de muitas famílias que trabalham ou estudam no período noturno e enfrentam dificuldades em garantir um espaço seguro e adequado para os filhos durante esse horário. A iniciativa busca ampliar o acesso à educação infantil, promover a tranquilidade das famílias e contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, com atividades pedagógicas planejadas para esse novo turno.
A entrega da documentação dos interessados ocorreu entre os dias 5 e 26 de setembro de 2025, na sede da Semed. Já a efetivação das matrículas está sendo realizada diretamente na Creche Moranguinho e seguirá até esta quarta-feira,1º de outubro de 2025.
Segundo a Semed, o objetivo central do projeto é oferecer suporte às famílias que atuam no período da noite, garantindo que as crianças tenham um ambiente seguro, acolhedor e educativo, com acompanhamento de profissionais capacitados. "Além de reforçar o compromisso com a educação inclusiva, a ação também representa um passo importante para a conciliação entre vida profissional e familiar da população", destacou o secretário da Semed, Leonardo Leocádio.
A Semed já está organizando a segunda unidade escolar para receber o projeto da Creche Noturna, na zona Leste de Porto Velho. "Fizemos uma pesquisa junto à população para fazer o levantamento da demanda, e a zona Leste teve grande participação. Assim que concluirmos todo o planejamento e formos abrir as inscrições divulgaremos amplamente", finalizou.
