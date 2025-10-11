Prefeitura de Porto Velho garante inclusão e acessibilidade na festa no Parque da Cidade

Publicada em 11/10/2025 às 11h04
Neste sábado (11), o Parque da Cidade será palco de uma grande celebração ao Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, com um dos shows mais esperados do público infantil: o Mundo Bita. Além da diversão garantida, a festa traz um olhar sensível e inclusivo, reforçando uma das principais bandeiras da atual gestão municipal, a acessibilidade para todos.
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) estará no evento e contará com uma estrutura preparada especialmente para acolher crianças com deficiência (PcD) e crianças neurodivergentes. O espaço foi planejado para proporcionar conforto, segurança e participação equitativa, assegurando que todas as crianças possam viver plenamente a experiência da festa.
“Estamos organizando cada detalhe para que todas as famílias se sintam bem-vindas e acolhidas. Vamos sinalizar o acesso com o apoio das equipes para mostrar por onde os pais e responsáveis das crianças com deficiência devem entrar. Teremos um espaço exclusivo na frente do palco para melhor visualização dos shows, incluindo interpretação em libras", explicou a secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília.
Prefeito Léo Moraes destaca inclusão e igualdade na festa das crianças
Além disso, ainda na programação, a Carreta Maria Furacão terá espaços específicos para as crianças com deficiências e neurodivergências em todas as sessões. "A equipe da inclusão estará orientada a dar todo apoio necessário durante o percurso da carreta e cada criança deve ser acompanhada pelos pais ou responsáveis", sinalizou Tércia.
Outro ponto de atenção foi a preparação para o público com sensibilidade auditiva. A Prefeitura recomenda que os responsáveis levem abafadores de som para as crianças que apresentem desconforto com barulhos altos, já que o evento contará com música e shows ao vivo.
Os brinquedos disponíveis a todas as crianças de forma gratuita, terão filas preferenciais para as crianças com deficiências e neurodivergências.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a iniciativa é mais do que uma celebração, é uma demonstração de respeito e cuidado com todas as crianças do município. “Fazer uma festa acessível significa garantir que nenhuma criança fique de fora. A inclusão é um compromisso da nossa gestão e deve estar presente em cada ação pública. Queremos que todas as famílias vivam momentos de alegria, igualdade e pertencimento no Parque da Cidade”, afirmou o prefeito.
