Prefeitura de Porto Velho divulga resultado de inscritos do Chamamento Público para o Dia das Crianças

Por Cristiane Cruz
Publicada em 10/10/2025 às 11h14
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), divulgou na quinta-feira (9) o resultado oficial dos inscritos no Chamamento Público referente ao Edital nº 017/2025/SEINFRA, destinado à participação de empreendedores no evento do Dia das Crianças, que acontece neste final de semana (11 e 12), no Parque da Cidade.
O processo seletivo, aberto nos dias 7 e 8 de outubro, recebeu inscrições de pessoas físicas e jurídicas domiciliadas em Porto Velho, interessadas em comercializar produtos alimentícios durante a festa.
