Prefeitura de Porto Velho amplia Multivacinação neste sábado (11) durante Campanha Nacional

Publicada em 11/10/2025 às 11h10
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza entre os dias 6 e 31 de outubro a Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Para ampliar o alcance da vacinação, a Semusa adotará uma estratégia diferenciada na capital: a ação especial começará já neste sábado (11), com vacinação em três unidades de saúde e uma escola da cidade, pois essas unidades estarão fechadas no Dia D.
A população poderá buscar atendimento neste sábado nos seguintes locais e horários:
-Unidade de Saúde Hamilton Gondin – das 8h às 12h (av. José Amador dos Reis, bairro Tancredo Neves)
-Unidade de Saúde Maurício Bustani – das 8h às 17h (av. Gov Jorge Teixeira, 1989, bairro Liberdade)
-Unidade de Saúde Renato Medeiros – das 8h às 12h (rua Magno Arsolino, 1456, bairro Cidade do Lobo)
-Escola Marcos de Barros Freire – das 8h às 12h (rua Rio Laje, 11927, bairro Ronaldo Aragão).
O Dia D da campanha, data nacional preconizada pelo Ministério da Saúde, será no dia 18 de outubro, momento em que outras unidades de saúde estarão abertas para dar continuidade à campanha, garantindo ampla cobertura em todo o município.
A coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, explica que todas as vacinas do Calendário Nacional estarão disponíveis durante a campanha. Além de crianças e adolescentes menores de 15 anos, outras pessoas com vacinas atrasadas também podem se vacinar.
“Vacinas atrasadas deixam os jovens vulneráveis a várias enfermidades, por isso a prevenção continua sendo a maneira mais eficaz de garantir a saúde e o bem-estar de toda a família. Além disso, é importante lembrar que todas as pessoas devem se vacinar para fortalecer a proteção de toda a comunidade”, destacou Elizeth.
A campanha segue até o fim de outubro em todas as unidades básicas de saúde do município. Para vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e a caderneta de vacinação. A Prefeitura orienta que os pais e toda a população fiquem atentos ao calendário e aproveitem a oportunidade para garantir a proteção da saúde individual e coletiva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!