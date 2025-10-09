Prefeitura de Pimenta Bueno realiza primeira recuperação de nascente do município

Publicada em 09/10/2025 às 15h11
A Prefeitura de Pimenta Bueno realizou na última quarta-feira (08/10/25), a primeira recuperação de nascentes do município, no setor Araçá, na propriedade do Sr. Reginaldo. A ação tem como principal objetivo recuperar e identificar novas fontes de água potável, fortalecendo o abastecimento natural e a preservação dos recursos hídricos.
O trabalho foi executado pela SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e SEMAGRI (Secretaria Municipal de Agricultura), em parceria com a SEDAM (Secretaria de Estado do Meio Ambiente) e com o apoio do Tribunal de Contas. Servidores de Cacoal e Espigão do Oeste também participaram, auxiliando nas técnicas de recuperação e proteção da área.
A iniciativa marca um passo importante para o futuro de Pimenta Bueno, garantindo ações efetivas de preservação ambiental e cuidado com as próximas gerações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!