Prefeitura de Pimenta Bueno realiza homenagem ao Dia do Trabalhador Público

Publicada em 31/10/2025 às 09h22
Na manhã desta quarta-feira (29/10/25), a Prefeitura através da SEMFAZ (Secretaria Municipal de Fazenda), realizou uma homenagem em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro. O evento aconteceu no Centro Cultural Antônio Augusto Neves e reuniu servidores de diversos setores da administração municipal.
A homenagem teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho de cada servidor que, com dedicação e comprometimento, contribui diariamente para o desenvolvimento do município e para o bom funcionamento dos serviços públicos. O momento foi marcado por integração, alegria e reconhecimento, reforçando o quanto cada profissional é essencial para o crescimento da cidade.
Durante a programação, os servidores assistiram à palestra ministrada pela psicóloga Bibiana Veche, MBA Executivo em Gestão da Psicologia do Trabalho, com o tema “Feridas Invisíveis: o impacto das ofensas nas relações organizacionais”. A profissional trouxe reflexões importantes sobre equilíbrio emocional e respeito no ambiente de trabalho, destacando a importância do cuidado com as relações interpessoais no dia a dia profissional.
A gestão municipal reforça seu compromisso com o bem-estar e a valorização dos servidores, reconhecendo o papel fundamental de cada um na construção de uma Pimenta Bueno mais humana, acolhedora e desenvolvida.
