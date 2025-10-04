Prefeitura de Pimenta Bueno realiza entrega oficial de secador de café para a ASPROBU

Publicada em 04/10/2025 às 09h00
Na tarde desta quinta-feira, (02/10), a Prefeitura de Pimenta Bueno, através da Secretaria Municipal de Agricultura, (SEMAGRI), realizou a entrega oficial do secador de café para a ASPROBU – Associação dos Produtores Rurais Bela União Linha 108. A ação contou com o apoio da ex-deputada federal Jaqueline Cassol, que viabilizou o equipamento em benefício da agricultura familiar.
Há cerca de cinco anos, o deputado estadual Marcelo Cruz destinou 20 mil mudas de café para os produtores da região. Desde então, já foram colhidas duas safras, e agora, com a instalação do secador, os agricultores poderão dar mais um passo importante no fortalecimento da produção. A partir da próxima colheita, o café cultivado pela associação será beneficiado com mais qualidade e eficiência no novo equipamento.
A Prefeitura reforça seu compromisso em incentivar a agricultura local e valorizar o trabalho dos produtores rurais, garantindo melhores condições para o desenvolvimento do setor agrícola em Pimenta Bueno.
