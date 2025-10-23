Prefeitura de Ji-Paraná recupera pontos críticos do distrito de Nova Colina

Publicada em 23/10/2025 às 08h22
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e sob a coordenação do prefeito Affonso Cândido (PL), iniciou nesta quarta-feira (22) um importante trabalho de recuperação e limpeza nas ruas não asfaltadas do distrito de Nova Colina. A ação contempla a limpeza geral, encascalhamento das áreas mais danificadas e remoção de resíduos acumulados.
Segundo o administrador local, Ronair Teixeira, a iniciativa visa melhorar a trafegabilidade, trazendo maior segurança e conforto para os moradores. Para isso, a Prefeitura mobilizou equipamentos como pá-carregadeira e caminhão caçamba, além de equipe especializada. “Nosso compromisso é garantir ruas mais organizadas e seguras, respondendo às demandas da população conforme determinação do prefeito Affonso”, destacou.
O prefeito enfatizou que essas atividades fazem parte de um cronograma contínuo de manutenção, que considera as necessidades levantadas pelos próprios moradores. “Nosso trabalho busca recuperar ruas e facilitar o deslocamento nas áreas urbanas, contribuindo para o desenvolvimento local”, comentou Affonso Cândido.
Embora a operação possa gerar algum incômodo temporário, como poeira e trânsito de máquinas, o prefeito pediu paciência e atenção da comunidade para que os benefícios sejam plenamente aproveitados. Ele explicou que o procedimento utilizado na recuperação das ruas consiste em limpar, nivelar e corrigir imperfeições do solo, aumentando a durabilidade e o conforto no trânsito.
A Semosp convida a população a ajudar na identificação de novos pontos que precisem de reparos, por meio das redes sociais da Prefeitura ou pelo WhatsApp (69) 3416-4161.
Fotos: Semosp
