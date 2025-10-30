Prefeitura de Ji-Paraná recupera pontos críticos da Linha 90, no Setor Riachuelo

Publicada em 30/10/2025 às 08h32
As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Ji-Paraná estão executando serviços de recuperação na Linha 90, no Setor Riachuelo. Os trabalhos, iniciados nesta quarta-feira (29), fazem parte do cronograma de manutenção das estradas rurais e atendem às demandas enviadas pela população por meio dos canais oficiais da Prefeitura.
Mesmo com o início do período chuvoso, as frentes de serviço seguem atuando em ritmo acelerado para garantir a trafegabilidade das vias e o acesso seguro de moradores, produtores rurais e estudantes. Entre as ações realizadas estão o encascalhamento, a abertura de saídas de água, a desobstrução de pontos críticos e a substituição de pontes de madeira por bueiros.
Além da Linha 90, outras localidades já receberam intervenções da Semosp, como as Linhas 72, 74, 82 e 98, além de estradas que ligam o distrito de Nova Colina à divisa com o estado do Mato Grosso, áreas fundiárias e diversos travessões.
De acordo com a Semosp, a prioridade é recuperar trechos considerados mais problemáticos e garantir o tráfego durante todo o ano, mesmo nas regiões afetadas pelas chuvas. O trabalho busca atender as necessidades das comunidades rurais, facilitando o transporte escolar e o escoamento da produção agropecuária.
Com as ações de manutenção e recuperação, a Prefeitura de Ji-Paraná reforça seu compromisso com a melhoria da infraestrutura rural e a qualidade de vida da população.
Fotos: Semosp
