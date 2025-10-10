Prefeitura de Ji-Paraná realiza mutirão de ortopedia para fortalecer atendimentos de saúde no município

Publicada em 10/10/2025 às 08h22
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou um mutirão de atendimentos ortopédicos no Centro de Especialidades Médicas (CEM), com o objetivo de reduzir a fila de espera e garantir mais agilidade no acesso aos serviços especializados de saúde.
Durante a ação, foram realizados 72 atendimentos, contemplando pacientes com diferentes demandas ortopédicas. De acordo com a equipe técnica, parte dos casos foi resolutiva, com diagnóstico e tratamento imediato, enquanto outros resultaram em solicitações de exames complementares e retorno para acompanhamento.
O mutirão faz parte das ações estratégicas da Prefeitura de Ji-Paraná para fortalecer a rede municipal de saúde e ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados. Segundo a Semusa, novas ações estão sendo planejadas para contemplar outras especialidades e garantir que mais pacientes sejam atendidos de forma rápida e humanizada.
“Nosso compromisso é com a eficiência e o cuidado com as pessoas. Esse mutirão é uma resposta à demanda crescente por atendimentos ortopédicos e mostra que estamos trabalhando para oferecer um serviço cada vez mais acessível e resolutivo à população”, destacou o prefeito Affonso Cândido (PL).
Com ações como essa, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso em promover saúde com qualidade, agilidade e acolhimento, fortalecendo o sistema municipal e atendendo às necessidades reais da população.
