Prefeitura de Ji-Paraná realiza ação itinerante de promoção à saúde em Nova Colina

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no sábado (18) uma grande ação itinerante de promoção à saúde no distrito de Nova Colina, ampliando o acesso da população a atendimentos médicos e preventivos.
Ao todo, foram realizados 157 atendimentos em diversas especialidades, entre elas cardiologia, ortopedia, dermatologia, oftalmologia, urologia, proctologia, pediatria e endocrinologia. A mobilização também contou com a Unidade Móvel Odontológica, campanha de multivacinação, exames preventivos e atendimentos da equipe de Saúde da Família, oferecendo um dia completo de cuidado e orientação à comunidade.
As atividades ocorreram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tupã, com a participação de profissionais da rede municipal e apoio de equipes técnicas da Semusa, garantindo acolhimento, prevenção e acesso a serviços essenciais de saúde no próprio distrito.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Cristiano Pereira, o objetivo é aproximar cada vez mais os serviços da população, especialmente nas localidades mais distantes do centro urbano.
“A ideia é levar os serviços até onde as pessoas estão, com atendimento humanizado e ações que promovam saúde e prevenção. Essas iniciativas fortalecem a atenção básica e garantem mais qualidade de vida à população”, destacou Cristiano.
O prefeito Affonso Cândido (PL) ressaltou que o trabalho reforça o compromisso da gestão em ampliar o alcance das políticas públicas de saúde em todo o município.
“Estamos investindo para que cada morador, seja na área urbana ou rural, tenha acesso aos cuidados de que precisa. É a Prefeitura presente, cuidando de Ji-Paraná com compromisso e resultados”, afirmou o prefeito.
A ação em Nova Colina integra a agenda permanente de atividades descentralizadas da Semusa, que vêm sendo realizadas em diferentes distritos e bairros, levando atendimento especializado e serviços de prevenção para toda a população.
