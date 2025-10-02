Prefeitura de Ji-Paraná intensifica recuperação da Linha 74, setor Riachuelo

Publicada em 02/10/2025 às 08h37
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), sob a coordenação do prefeito Affonso Cândido (PL), vem intensificando os trabalhos de recuperação das estradas rurais que dão acesso ao distrito de Nova Colina. Com as chuvas registradas nos últimos dias, as equipes reforçaram os serviços para garantir a trafegabilidade e a segurança dos moradores da região.
Um dos trechos em manutenção é a Linha 74, localizada no setor Riachuelo, onde vivem dezenas de famílias. Além de ser rota do transporte escolar, a estrada foi bastante danificada pelas chuvas e, após anos de abandono em gestões anteriores, exige intervenções emergenciais. No local, estão sendo executados serviços de patrolamento nos pontos mais críticos, limpeza das laterais e abertura de saídas d’água para melhorar o escoamento pluvial.
“O objetivo é garantir que os moradores da zona rural possam transitar com mais segurança, especialmente os estudantes que utilizam o transporte escolar diariamente. Esse trabalho evita transtornos maiores e melhora as condições de acesso”, destacou o prefeito Affonso Cândido.
Para o administrador do distrito de Nova Colina, Ronair Teixeira, a manutenção da Linha 74 é essencial para o escoamento da produção agrícola. “Estamos acompanhando de perto as demandas e intensificando os serviços conforme a determinação do nosso prefeito Affonso Cândido. O compromisso da gestão municipal é manter as estradas em boas condições, mesmo em períodos de chuvas intensas”, afirmou.
As frentes de serviço seguem em ritmo acelerado e novas ações estão em andamento em diversos setores do município, garantindo a recuperação e a manutenção das estradas rurais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!