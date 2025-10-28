Prefeitura de Ji-Paraná encerra mutirão de matrículas até 31 de outubro

Publicada em 28/10/2025 às 14h53
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está finalizando o mutirão de cadastro e matrículas da educação infantil para 2026. As últimas mobilizações ocorrem nos CMEIs Maria Esmeralda (quarta-feira, 29) e Novo Lar (quinta-feira,30) e Creche Grilo Falante (sexta-feira, 31).
De acordo com a Semed, não é necessário que pais ou responsáveis realizem o agendamento prévio. Os atendimentos ocorrem das 8h às 12h. O cadastro é válido para toda a Rede Municipal de Ensino (RME). “Essas etapas do mutirão servem para que o cadastro e a entrevista [presencial] sejam feitos no mesmo momento”, explicou o secretário Robson Casula.
Para realizar o cadastro da criança, é necessário apresentar os originais (com cópias) do CPF, Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço atualizado. Dos pais ou responsáveis, documento com foto (RG ou CNH), CPF, e-mail atualizado e fornecer número de telefone para contato.
As etapas do mutirão tiveram início em 13 de outubro. Eles ocorreram nos CMEIs Mário Andreazza (13 de outubro), Olívia de Brito (23 de outubro), Pedro Gonçalves (24 de outubro) e Cantinho do Céu (27 de outubro). A entrevista e cadastro garantem lugares na fila de espera da Central de Vagas da Semed.
“As vagas valem para todas as unidades de ensino do município, mesmo que o atendimento ocorra em outro local. O importante é que os pais realizem o cadastro para que a Semed possa fazer o planejamento para o ano letivo de 2026 com antecedência, por isso, pedimos para aproveitem essas últimas oportunidades”, admitiu Casula.
O Centro de Municipal de Educação Infantil Maria Esmeraldo está localizado na rua Rio Branco, nº 1365, bairro Jardim dos Migrantes (1º distrito), CEMI Nosso Lar, na rua Idelfonso da Silva, nº 2147, bairro Nova Brasília (2º distrito) e Creche Grilo Falante na rua José da Paz, nº 2569, no bairro Novo Ji-Paraná (1º distrito).
