Prefeitura de Ji-Paraná anuncia inscrições para a 8ª edição da Feira Empreende Mulher

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), anuncia a abertura das inscrições para a 8ª edição da Feira Empreende Mulher, que será realizada nos dias 28 e 29 de novembro, das 15h às 22h, no Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão). O período de inscrições será de 27 a 31 de outubro, voltado a vendedoras autônomas e microempreendedoras do município. Serão disponibilizadas 200 vagas para exposição e comercialização de produtos.
Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino e fortalecer a geração de renda das mulheres de Ji-Paraná, o Empreende Mulher já se consolidou como um dos maiores eventos do gênero na região. Nas edições anteriores, a feira recebeu mais de 10 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 400 mil em negócios, além de oferecer palestras, capacitações e oportunidades de divulgação para as participantes.
A secretária da Semasf, Sirlene Muniz, destacou a relevância do evento: “O Empreende Mulher é uma oportunidade para que as empreendedoras mostrem seus talentos, divulguem seus trabalhos e ampliem suas fontes de renda. Convidamos todas a participarem desta importante iniciativa em Ji-Paraná”, ressaltou.
As inscrições podem ser realizadas entre os dias 27 e 31 de outubro, das 7h30 às 13h30, por meio do link que estará disponível no site www.ji-parana.ro.gov.br, pelo Instagram da Prefeitura, ou presencialmente na sede da Semasf, localizada na Avenida Marechal Rondon, nº 1380, Centro.
