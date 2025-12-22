Arquivos divulgados mostram fotografias de Jeffrey Epstein com crianças

Publicada em 22/12/2025 às 10h32
Nas últimas semanas, várias fotografias de Jefrrey Epstein e outras figuras conhecidas que constam em arquivos de investigações foram agora divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano. As mais recentes mostram o pedófilo com meninas menores de idade.
Entre as várias fotografias divulgadas surgem imagens de Jeffrey Epstein com uma criança em suas costas, outra no colo e há até uma fotografia, pendurada uma parede, onde aparece um bebê tomando banho.
As fotografias emolduradas estavam exibidas em uma estante na propriedade de Epstein, na ilha de Litte St. James, nas Ilhas Virgens Americanas.
Vale destacar, no entanto, que as crianças não foram identificadas. Aliás, os seus rostos encontram-se tapados para proteger as possíveis vítimas. De acordo com o New York Post, as crianças que aparecem nas imagens seriam muito mais novas do que as menores que o magnata contratava.
Estas novas fotografias surgem também em um momento em que um denunciante acabou sendo declarado inocente pela divulgação de documentos, após ter dito que, em 1996, alertou o FBI para o interesse de Jeffrey Epstein em pornografia infantil.
Vale salientar que não está claro quem eram as crianças e poderiam ser vítimas do magnata norte-americano.
As fotografias estão entre os milhares de registos de Jeffrey Epstein que têm vindo a ser divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter promulgado uma lei que obriga a sua administração a tornar públicos os documentos.
O que tem sido divulgado até agora?
Imagens da ilha privada
No início do mês de dezembro, começaram a ser divulgadas fotografias e vídeos "inéditos" da famosa ilha privada de Epstein, no Caribe.
Nas imagens compartilhadas é possível ver várias divisões da mansão localizada em Little St. James, nas Ilhas Virgens Americanas. No meio das várias fotografias, há uma que chama à atenção, uma vez que se assemelha a um consultório de dentista e nas paredes há várias máscaras penduradas de figuras históricas.
Donald Trump, Bill Clinton ou Bill Gates também surgem nas fotografias
No dia 12 de dezembro, foram divulgadas mais fotografias pertencentes ao patrimônio de Jeffrey Epstein, que incluem personalidades como Donald Trump, Bill Clinton ou Bill Gates.
As quase 20 novas imagens podem mostrar, no entanto, novos momentos em que Epstein - que morreu na prisão depois de um escândalo sexual que envolveu menores - se relaciona com figuras no topo, não só dos anos 90, como também dos dias de hoje - incluindo Trump, atualmente presidente dos Estados Unidos.
Mais imagens de Bill Clinton... de Mick Jagger e Michael Jackson
Na semana passada, surgiram imagens do ex-presidente norte-americano Bill Clinton relaxando em uma jacuzzi e fotografias de Jeffrey Epstein, criminoso sexual condenado, com celebridades como Mick Jagger e Michael Jackson, estão entre os milhares de arquivos divulgados na sexta-feira pelo Departamento de Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!