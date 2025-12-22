“Porque eu tava a fim!”: Anitta reage a críticas sobre procedimentos estéticos

Publicada em 22/12/2025 às 10h16
A cantora Anitta comentou a repercussão das mudanças recentes em seu rosto e demonstrou incômodo com a forma como o tema ganhou força nas redes sociais. O assunto foi abordado durante sua participação no Domingão com Huck, exibido neste domingo (21).
A conversa ocorreu durante uma visita ao Xingu, no Amazonas, ao lado do apresentador Luciano Huck. Na ocasião, Anitta afirmou que os procedimentos estéticos não entram em contradição com a fase pessoal que vive atualmente. “Não é porque eu tô espiritualizada que eu não posso fazer uma plástica”, disse, ao rebater interpretações feitas por internautas.
Questionada sobre o motivo de ter realizado mais uma intervenção, a cantora respondeu de forma direta. “Porque eu tava a fim!”, afirmou. Em seguida, criticou a forma como o tema foi tratado após viralizar. Segundo ela, procedimentos sempre fizeram parte de sua trajetória, mas nem sempre despertaram atenção. “Dessa vez alguém descobriu e virou assunto. Antes, eu já tinha feito várias vezes e ninguém percebeu”, declarou.
Anitta também ressaltou que muitas críticas surgem sem conhecimento de causa. “As pessoas não sabem do que estão falando, querem um motivo para comentar de qualquer jeito”, completou. Para a artista, as mudanças fazem parte de sua personalidade e não representam novidade em sua vida pública.
Por fim, a cantora explicou que decidiu se manifestar para tranquilizar fãs que demonstraram preocupação. “Eu tive que falar porque muita gente ficou apreensiva. Tá tudo certo”, concluiu.
Anitta revela a Luciano Huck, durante o #Domingão, o motivo de ter feito um novo procedimento estético:
“Eu faço várias vezes, a diferença é que dessa vez alguém descobriu e virou um assunto. Fiz inúmeras vezes e ninguém falou nada, porque ninguém nem percebeu. As pessoas não… pic.twitter.com/iUutcdxTH8 — Tracklist (@tracklist) December 21, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!