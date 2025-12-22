Para Léo Moraes pré-candidatura de Flori é irreversível; Hildon Chaves pode acabar no União Brasil; e Expedito mantém portas abertas para Rocha no PSD

Publicada em 22/12/2025 às 10h31
A militância da extrema-direita pede boicote às sandálias Havaianas após comercial com Fernanda Torres
CARO LEITOR, no Ensino Fundamental no Colégio Arquidiocesano Pio XII, em João Pessoa – Paraíba, aprendi que uma sátira social é uma forma de arte (literatura, cinema, teatro, etc.) que usa o humor, a ironia, o exagero e o sarcasmo para criticar e expor falhas, vícios, hipocrisias ou absurdos de indivíduos, costumes, instituições ou da sociedade em geral, buscando provocar reflexão e, por vezes, mudança, com o lema latino “castigat ridendo mores”. Neste caso, a nova campanha publicitária das sandálias Havaianas com a atriz Fernanda Torres fazendo uma sátira com o pé direito e o esquerdo provocou um surto coletivo na militância da extrema-direita que aparece jogando as sandálias no lixo. Além disso, a militância da extrema-direita também pediu boicote às sandálias após comercial com Fernanda Torres porque ligam a sua imagem à esquerda. Quem ganhou com esse surto foi a empresa Alpargatas, fabricante da marca. Contudo, não importa com qual pé vai começar o ano de 2026, sorte mesmo é começar o ano com os dois pés e, na dúvida com qual Havaiana vai calçar, se é o modelo tradicional azul com branco, totalmente azul, preta ou verde e amarela.
Surtar
Será mesmo que todos os amantes da sandália Havaianas vão surtar e jogá-las no lixo como sugeriram os extremistas de direita por conta de um comercial? Não está sendo fácil ser de extrema-direita no Brasil.
Autênticas
Eu pergunto à militância da extrema-direita: vão trocar as sandálias havaianas pelas sandálias Ipanema? Lembrando, as Havaianas não deformam, não têm cheiro e não soltam as tiras. Essa gente nunca gostou mesmo de coisas autênticas. Quem mandou não estudar e viver acreditando em tudo que é baboseira.
Esperaram
Falando em baboseira, a extrema-direita esperou o Brasil virar uma Venezuela, o comunismo se tornar o regime oficial do país, as igrejas fecharem, a distribuição de mamadeiras de piroca pelo SUS e a terra ficar plana. Nada disso aconteceu.
Assistiu I
O que a extrema-direita assistiu foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) ser condenado por tentativa de golpe e se tornar presidiário. O presidente Donald Trump (Republicanos) cortejar o presidente Lula (PT-SP) em eventos internacionais e por telefonemas, além de convidá-lo para uma visita oficial à Casa Branca.
Assistiu II
O que a extrema-direita assistiu foi o SBT convidar o presidente Lula (PT-SP) e o ministro Alexandre de Moraes do STF para serem convidados para o lançamento do canal SBT News. E pior, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) foi cassado porque fugiu do Brasil para não enfrentar de cara os processos que responde.
Peso
O peso maior da militância da extrema-direita foi assistir na Globo e no SBT à notícia de que o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pastor da Igreja Assembleia de Deus e líder do PL na Câmara dos Deputados, ser surpreendido com R$ 430 mil em espécie pela Polícia Federal.
Explicação
No Brasil, 65% são analfabetos funcionais e nitidamente o pessoal do “pé direito” falta inteligência emocional. Isso fica claro com a reação à propaganda das sandálias Havaianas com ataques em vez de fazer uma explicação prática e inteligente.
Promoveu
Falando em pé direito, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) promoveu encontro no final de semana com vereadores do PL em Ji-Paraná. No encontro, Rogério fez um balanço geral do seu mandato e colocou seu nome à disposição como pré-candidato a governador.
Preparado
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) disse que está preparado para ser governador. Além disso, disse que conta com o deputado federal Fernando Máximo (União – Porto Velho) e o agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná) como candidatos a senadores na chapa majoritária encabeçada por ele.
Ausência
A ausência do deputado federal Fernando Máximo (União – Porto Velho) e do agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná) no encontro do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) com os vereadores do PL foi justificada por incompatibilidade de agendas.
Inquilino
Caso o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) não consiga se tornar inquilino do Palácio Rio Madeira nas eleições de 2026, ele pode atrapalhar a reeleição do prefeito de Ji-Paraná Afonso Cândido (PL-Ji-Paraná) em 2028 e do senador Jaime Bagattoli (PL-Vilhena) nas eleições de 2030.
Escaparam
O deputado federal Maurício Carvalho (União – Porto Velho), o vereador Marcio Pacele (Republicanos) e o piloto escaparam com vida de um pouso forçado no sábado (20) no Distrito de Extrema, distante 328 km de Porto Velho. Maurício e Pacele tinham agenda política na localidade.
Rumores I
Na tarde de sexta-feira (19), o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho), após uma reunião entre seus secretários, surgiram rumores de que Rocha poderá permanecer no cargo até o fim do mandato, abandonando a possibilidade de concorrer ao Senado nas eleições de 2026.
Rumores II
O governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) não confirmou publicamente os rumores, apenas se recolheu como faz de costume quando surge uma polêmica. Contudo, caso a decisão se confirme, enterra de vez o seu futuro político, da primeira-dama Luana Rocha e do seu irmão Sandro Rocha.
Avaliado
Para ficar até o término do mandato, o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) deve ter avaliado os índices de popularidade do seu governo que não vão nada bem, o racha com o vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho), o desalinhamento político com o deputado federal Maurício Carvalho (União Porto Velho) e, por último, não ter um partido para chamar de seu e o empate técnico com os demais concorrentes na corrida ao Senado nas eleições de 2026.
Onda
O governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho), um desconhecido, foi eleito em 2018 na onda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e reeleito em 2022 na marola da onda bolsonarista. Com dois mandatos de governador, não conseguiu construir um poder real partidariamente, na opinião pública e nas pesquisas de intenção de voto para o Senado.
Decisão
A possível decisão do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) de ficar no cargo e não disputar uma vaga ao Senado é uma decisão inédita no cenário político em Rondônia. Rocha será o primeiro ocupante do Palácio Rio Madeira a não deixar o cargo para disputar uma vaga ao Senado, expondo uma fragilidade política e institucional caso mantenha a decisão.
Expõe
Falando em fragilidade, os rumores em torno do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) de recuar da disputa a uma vaga ao Senado expõem para a opinião pública um governante sem base própria, sem estrutura partidária e sem capacidade de articulação política com cúpulas partidárias em escala nacional e estadual.
Extraordinário
O governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) é um case político extraordinário para se trabalhar junto à opinião pública. Neste caso, os estrategistas eleitorais estão cometendo erros infantis, Rocha é um baita de um perfil político para ser trabalhado com facilidade pelo marketing eleitoral.
Calma
Fontes palacianas revelaram à coluna que esqueceram de combinar a reunião entre o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) e o seu secretariado com a primeira-dama Luana Rocha. Ela mesma pediu calma durante a reunião depois da fala do marido e disse que abril ainda está longe. Neste caso, Luana foi pega de surpresa.
Estrago
A possível desistência do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) de concorrer ao Senado causa um tremendo estrago no PSD do ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura). Expedito perde um candidato a senador competitivo e nomes para completar a nominata de deputado federal e estadual.
Saci-pererê
O pré-candidato a governador do PSD, prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), com a possível desistência do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) de concorrer ao Senado pela legenda, se torna um candidato Saci-pererê porque só tem ele na chapa majoritária.
Portas
Em conversa com a coluna, o presidente estadual do PSD, ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura), foi comedido nas palavras em torno dos rumores da possível desistência do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) de concorrer ao Senado. Expedito foi enfático em dizer que o PSD continua de portas abertas para Rocha e seu grupo político.
Filiar
Diante do cenário do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) desistir de concorrer ao Senado e ficar no cargo até o término do mandato, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, pode convocar o ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves, atualmente no PSDB, para se filiar na legenda para disputar o Palácio Rio Madeira.
Ninho
O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, não seria um estranho no ninho do União Brasil. Na legenda, ele já conta com a esposa, a deputada estadual Ieda Chaves (União Porto Velho) e os aliados históricos, e ex-deputada federal Mariana Carvalho (União-Porto Velho) e o deputado federal Maurício Carvalho (União-Porto Velho).
Consolação
Com a possível entrada do ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves no União Brasil, restará para o vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho), disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Sérgio receberia do partido o teto do FEFC como prêmio de consolação.
Confirmou
Na sexta-feira (19), durante o evento da FENACOM para homenagear jornalistas e comunicadores sociais, o prefeito a coluna Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) confirmou o nome do prefeito de Vilhena, delegado de Polícia Federal, Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena), como pré-candidato a governador da legenda nas próximas eleições de 2026.
Irreversível
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) ressaltou as qualidades do prefeito delegado Flori (Podemos-Vilhena) frente à Prefeitura de Vilhena, em especial, ter resolvido o problema da Saúde no âmbito municipal. Léo também disse que a pré-candidatura de Flori é irreversível e não “mijará para traz” da decisão de lançá-lo na disputa ao Palácio Rio Madeira.
Transferido
Falando em saúde, o Hospital Regional de Vilhena foi transferido para o governo do Estado. Há mais de 25 anos, a Prefeitura de Vilhena arcava com os custos sem nenhuma ajuda da SESAU. Depois que Flori se tornou prefeito de Vilhena e transformou o hospital em coisa de primeiro mundo, o Governo de Rondônia resolveu assumir a gestão hospitalar que se encontra terceirizada.
Agradeceu
O prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos-Vilhena), agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) por assumir inteiramente o Hospital Regional de Vilhena. Agora, o hospital poderá atender mais de 10 cidades e deixar R$ 7 milhões todo mês para o cofre do município de Vilhena, que poderá ser investido na valorização do servidor e na saúde de baixa e média complexidade.
Sério
Falando sério, nos próximos dias você verá gurus do marketing político e eleitoral, influencers e estrategistas eleitorais charlatões da internet fazendo conjecturas com o comercial das sandálias Havaianas, onde a atriz Fernanda Torres aparece na peça publicitária fazendo uma sátira com o pé direito e o esquerdo. Tais criaturas surgem por conta dos 65% de analfabetos funcionais que não compreendem o que é uma sátira social.
