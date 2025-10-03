Prefeitura de Ji-Paraná alerta para retorno do sorotipo 3 da dengue e reforça ações de combate

Publicada em 03/10/2025 às 08h23
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em conjunto com demais secretarias municipais, emitiu um alerta à população diante da reintrodução do sorotipo 3 da dengue (Den-3) no município. Após anos sem circulação, o vírus voltou a ser identificado em Rondônia, o que acende um sinal de atenção para os moradores.
De acordo com dados epidemiológicos, a presença do Den-3 representa um risco maior para a saúde pública, já que pessoas que já tiveram dengue causada por outros sorotipos podem desenvolver formas mais graves da doença ao serem infectadas novamente. Entre as complicações estão a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue, que podem evoluir rapidamente e demandar atendimento médico emergencial.
Diante desse cenário, a Prefeitura de Ji-Paraná reforça que está adotando todas as medidas necessárias para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti e evitar o aumento no número de casos. Estão sendo elaboradas ações de intensificação no combate ao vetor, que incluem mutirões de limpeza, visitas domiciliares com agentes de endemias, campanhas educativas e mobilização intersetorial para eliminar focos de água parada em bairros e comunidades.
A administração municipal ressalta que, embora os esforços estejam sendo intensificados pelo poder público, a participação da população é fundamental para reduzir os riscos. Pequenas atitudes diárias, como tampar caixas d’água, descartar corretamente o lixo, limpar calhas e eliminar recipientes que acumulem água, são decisivas para impedir a reprodução do mosquito transmissor.
A Prefeitura orienta ainda que qualquer sintoma suspeito, como febre alta, dores no corpo, manchas na pele ou sangramentos, deve ser comunicado imediatamente às unidades de saúde, para diagnóstico rápido e tratamento adequado.
“Estamos mobilizados para enfrentar esse desafio e proteger a saúde dos moradores de Ji-Paraná. Mas precisamos do apoio de todos. A prevenção começa dentro de casa”, reforçou a Secretaria Municipal de Saúde.
