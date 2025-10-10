Prefeitura de Jaru realizará 1ª Conferência Municipal da Cultura; evento acontecerá na próxima segunda-feira, 13

Publicada em 10/10/2025 às 08h28
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, realizará na próxima segunda-feira (13), a 1ª Conferência Municipal da Cultura.
O evento reunirá representantes da sociedade civil, órgãos públicos, instituições culturais e comunitárias, e será um importante espaço de debates e deliberações sobre as políticas culturais do município.
Na ocasião, serão discutidas diretrizes, elaboradas propostas e eleitos os delegados que representarão Jaru na etapa estadual.
A Conferência acontecerá a partir das 17h, na Escola Maria de Lourdes, localizada na Rua Raimundo Barreto, esquina com a Goiás, setor 07.
De acordo com a secretária da Semecelt, Maria Cleunice, a participação de todos os segmentos culturais é fundamental. “É essencial que artesãos, músicos, grupos culturais, produtores e agentes culturais dos mais diversos setores, como música, artes visuais, dança, teatro, audiovisual e literatura estejam presentes, assim como entidades, associações e instituições públicas ou privadas que atuam na área da cultura”, destacou.
