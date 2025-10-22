Prefeitura de Jaru realiza substituição de mais uma ponte de madeira por tubos armcos na Linha 634

Publicada em 22/10/2025 às 11h33
A prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, segue avançando nas ações de manutenção e conservação das estradas rurais do município.
Nesta semana as equipes trabalham no Km 41 da Linha 634, onde realizam a substituição de mais uma ponte de madeira por tubos metálicos.
De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a iniciativa garante mais segurança e durabilidade. “É um investimento que traz resultados concretos. Os tubos oferecem maior resistência, reduzem a necessidade de manutenção e garantem mais segurança para os produtores rurais e todos que trafegam pela região”, destacou.
O secretário de Infraestrutura, Chrystian Figueiredo lembrou que, todo o serviço é realizado com recursos, mão de obra e maquinários próprios da Prefeitura de Jaru.
