Prefeitura de Jaru realiza nova convocação para preenchimento de vagas de cozinheiro e zelador

Publicada em 31/10/2025 às 15h27
A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (31), mais um edital de convocação referente ao Processo Seletivo Nº 002/2025. O chamamento é voltado para as vagas de cozinheiro e zelador, ambas com atuação na zona urbana.
Os candidatos convocados deverão se apresentar dentro do prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital.
A entrega da documentação exigida será realizada obrigatoriamente por meio de peticionamento eletrônico.
Confira o edital completo clicando no link: http://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/detalhe_documento.php?id_publicacao=36723&nomeaplicacao=publicacao
