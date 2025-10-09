Prefeitura de Jaru inaugura Quadra Poliesportiva do Jardim dos Estados nesta sexta-feira 10, às 19h

Publicada em 09/10/2025 às 16h42
A Prefeitura de Jaru realiza nesta sexta-feira (10), às 19h, a inauguração oficial da Quadra Poliesportiva do bairro Jardim dos Estados.
A solenidade contará com jogos amistosos que terão a participação do prefeito Jeverson Lima, do vice-prefeito Grécio Benedito, do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, do deputado federal Lúcio Mosquini, vereadores e convidados.
As obras de revitalização e reforma do espaço, destinado à prática de diversas atividades esportivas, incluíram a troca completa do telhado, instalação de novos portões e alambrados, restauração dos banheiros, reparos na calçada, pintura e outros serviços que garantem mais conforto, funcionalidade e segurança aos desportistas jaruenses.
O investimento, de mais de R$ 800 mil, foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, com contrapartida de recursos próprios da Prefeitura de Jaru.
