INFRAESTRUTUTURA

Prefeitura de Jaru inaugura Quadra Poliesportiva do Jardim dos Estados nesta sexta-feira 10, às 19h

A solenidade contará com jogos amistosos que terão a participação do prefeito Jeverson Lima, do vice-prefeito Grécio Benedito, do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, do deputado federal Lúcio Mosquini, vereadores e convidados