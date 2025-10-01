Prefeitura de Jaru inaugura nova escola no Distrito de Bom Jesus

Publicada em 01/10/2025 às 14h23
Nesta terça-feira (30), a Prefeitura de Jaru inaugurou a nova Escola do Distrito de Bom Jesus, um investimento avaliado em mais de R$ 1 milhão, realizado com recursos próprios do município.
A obra contemplou a construção de novas salas de aula, muro, passarela de entrada, área de lazer, instalação de playground, reservatório de água, troca de piso, reforma do sistema elétrico e também da rede hidrossanitária, instalação de rede Wi-Fi, sistema de monitoramento de vídeo e aquisição de novos mobiliários, equipamentos, materiais pedagógicos, entre outros.
Com a ampliação da estrutura, a unidade escolar também passará a contar com Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano.
O prefeito Jeverson Lima destacou que a entrega da nova escola reforça o compromisso do executivo municipal em oferecer educação de qualidade em toda a rede municipal de ensino. “Além de uma estrutura que garante bem-estar, conforto e dignidade tanto para alunos quanto para os profissionais, também investimos constantemente em formações, melhoria salarial, gratificações, tudo para que possamos oferecer educação de primeira linha”, disse.
O prefeito lembrou ainda que a obra foi iniciada na gestão do ex-prefeito João Gonçalves Júnior. “Ao longo de oito anos, eu e o ex-prefeito João realizamos grandes transformações em Jaru. Hoje, além de colhermos os frutos desse trabalho, seguimos firmes, construindo o progresso e o desenvolvimento do município”, ressaltou.
A solenidade contou com a presença e o prestígio da presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, a vereadora Suhelen Fernanda, os vereadores João Paulo Ribeiro, Orlando dos Anjos, Chiquinho do Cacau, Mestre Café e Schimiti Patroleiro, a secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Prates, o secretário regional do Governo de Rondônia, Pablo Wangle, a superintendente regional de educação, Vanuza Cordeiro, e a diretora do Centro Educacional de Bom Jesus, Poliana Felisberto, além de pais, alunos e moradores da região de Bom Jesus.
