Prefeitura de Jaru alerta sobre riscos do consumo e venda de bebidas alcoólicas adulteradas com metano

Publicada em 03/10/2025 às 08h18
A Prefeitura de Jaru, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária, alerta a população e os comerciantes locais sobre os riscos relacionados à comercialização e consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.
Devido aos casos de intoxicação e até óbitos registrados em outros estados, a Vigilância irá intensificar a fiscalização em bares, restaurantes, distribuidoras e demais estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas, com o intuito de coibir a venda de produtos irregulares e proteger a saúde da população.
O coordenador da Divisão de Vigilância Sanitária, Francinei Pereira Alves, recomenda que os comerciantes adquiram bebidas alcoólicas apenas de fornecedores regularizados e verifiquem os lacres, rótulos e selos fiscais com informações do fabricante e número de lote. Produtos que não tenham origem, estejam sem rótulo e sem nota fiscal serão retirados da área de venda e apreendidos pela Vigilância Sanitária.
Quanto aos consumidores, as instruções são para evitar consumo de bebidas sem rótulo, lacre e de procedência desconhecida. Em caso de sintomas como dor de cabeça intensa, visão turva, tontura, falta de ar, náuseas ou confusão mental após o consumo de bebida alcoólica, procure imediatamente atendimento médico e informe o histórico de ingestão da bebida. Se algum produto parecer falso ou adulterado, a Vigilância Sanitária deverá ser acionada por meio do telefone 69 99281-5400, assim como a Polícia Civil.
Canais de apoio e notificação: Disque-Intoxicação/ANVISA: 0800 722 6001
Vigilância Sanitária de Jaru: 69 992815400
