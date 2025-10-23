Prefeitura de Guajará-Mirim realizará evento especial em comemoração ao Dia do Servidor Público
Por ASSESSORIA
Publicada em 23/10/2025 às 09h09
Nos acompanhe pelo Google News

Em celebração ao Dia do Servidor Público, a Prefeitura de Guajará-Mirim preparou um momento especial voltado à inspiração, aprendizado e valorização dos servidores municipais. O evento acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 8h, no IFRO – Campus Guajará-Mirim.

Com o propósito de promover o bem-estar e o desenvolvimento profissional, a programação contará com dois temas de grande relevância:

Tema 1: Como trabalhar no dia a dia com planejamento e qualidade

Tema 2: Saúde Mental e Neurociência – um olhar sobre as emoções

A iniciativa busca oferecer aos servidores uma oportunidade de reflexão sobre o equilíbrio emocional, o autoconhecimento e a importância de alinhar o trabalho à qualidade de vida e ao propósito pessoal.

O evento reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização do servidor público, reconhecendo seu papel essencial na construção de uma gestão eficiente, humana e voltada ao cidadão. Servidor valorizado, mente equilibrada e trabalho com propósito!

A Prefeitura convida todos os servidores a participarem e viverem esse momento de crescimento pessoal e profissional.

Geral CELEBRAÇÃO
Imprimir imprimir