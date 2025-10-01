Publicada em 01/10/2025 às 08h41
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), segue acompanhando de perto as obras do Programa FITHA referentes aos anos de 2023 e 2024.
A equipe da Coordenadoria Municipal de Planejamento (COMPLA) esteve no Distrito do Iata para fiscalizar os trabalhos de recuperação das estradas vicinais, que estão sendo executados na Primeira Linha, Segunda Linha e no Ramal Boa Vista.
As obras estão em pleno andamento e recebem atenção especial para que cada etapa seja realizada com qualidade, conforme os projetos e planilhas aprovados. O objetivo é assegurar melhores condições de trafegabilidade, segurança e desenvolvimento para os moradores da região.
A Prefeitura reforça o compromisso de investir em infraestrutura rural, garantindo que a população tenha acesso digno e que o escoamento da produção local seja facilitado, fortalecendo a economia e o bem-estar da comunidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!