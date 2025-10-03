Prefeitura de Guajará-Mirim convida população para  participar da 5ª Conferência Municipal de Cultura

Publicada em 03/10/2025 às 08h38
A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo – SEMCET, tem a honra de convidar toda a comunidade, agentes culturais, artistas, produtores, coletivos, instituições e demais interessados para participarem da 5ª Conferência Municipal de Cultura.
O encontro tem como objetivo promover o diálogo, a troca de experiências e a construção de propostas que irão contribuir para o fortalecimento das políticas públicas culturais em nosso município, de forma democrática e participativa.
Local: Auditório da Superintendência Regional de Educação – SUPER/RO
Data: 09/10/2025
Horário: 08h00min
A sua presença é fundamental para que, juntos, possamos valorizar, preservar e desenvolver a cultura em todas as suas expressões.
Participe e faça parte desta construção coletiva!
