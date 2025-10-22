Por Assessoria
Publicada em 22/10/2025 às 09h33
Nossa Praça Central Ganha Novo Brilho! A Praça Central está se transformando em um verdadeiro cartão-postal da nossa cidade! As obras de revitalização seguem a todo vapor e já é possível ver o novo visual tomando forma.
Novas plantas, áreas verdes e a construção de pergolatos estão trazendo mais beleza, conforto e vida ao nosso principal ponto de lazer. Cada detalhe está sendo pensado com carinho para que as famílias tenham um espaço ainda mais acolhedor para aproveitar momentos de descanso e convivência.
A Prefeitura segue investindo em qualidade de vida e bem-estar, tornando nossos espaços públicos mais bonitos e agradáveis para todos!
