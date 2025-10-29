Publicada em 29/10/2025 às 10h45
A Prefeitura de Ariquemes informa os horários de funcionamento dos cemitérios municipais e orientações para o Dia de Finados:
Horários de funcionamento:
01/11: das 07h30 às 20h00
02/11: das 07h30 às 17h30
Será disponibilizado caminhão-pipa para que a população possa realizar a higienização dos túmulos nos dias 31/10 e 01/11. Também serão instalados banheiros químicos para melhor atender os visitantes.
Orientações importantes:
Construções de lajes/sepulturas: permitidas somente até o dia 30/10.
Entrada de materiais de construção: permitida somente até o dia 29/10.
Pedimos que todo o lixo e resíduos provenientes das limpezas sejam descartados nos locais adequados. Ao finalizarem seus trabalhos, retirem todos os materiais e objetos pessoais (como tijolos, cerâmicas, ferramentas etc.). A partir do dia 31/10, qualquer material de construção ou objeto deixado nos cemitérios será descartado.
Contamos com a colaboração de todos para manter nossos cemitérios limpos, organizados e respeitosos neste momento de homenagem e lembrança.
