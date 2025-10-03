Prefeitura convida toda a população para participar da Conferência Municipal de Cultura

Publicada em 03/10/2025 às 08h50
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - SEMTEC, convida toda a população para participar da Conferência Municipal de Cultura, dia 11 de outubro de 2025, das 13h às 21h, no Centro de Empreendedorismo.
Este é um espaço democrático e participativo, voltado à construção coletiva de propostas, ideias e estratégias que visam fortalecer a identidade cultural, valorizar as tradições locais e fomentar novas expressões artísticas em nossa cidade.
A presença da comunidade é essencial para que possamos planejar e desenvolver políticas públicas culturais mais inclusivas, representativas e alinhadas às necessidades da população.
Participe e contribua com a construção do futuro da cultura em nosso município. Sua voz faz a diferença!
