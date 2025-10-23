Prefeitura autoriza reforma da UBS Eni Corrêa da Silva em Nova Estrela
Por ASSESSORIA
Publicada em 23/10/2025 às 08h44
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), assinou nesta quarta-feira (22) a ordem de serviço para a reforma da fachada da Unidade Básica de Saúde (UBS) Eni Corrêa da Silva, localizada no distrito de Nova Estrela.

 A reforma tem como objetivo revitalizar a fachada da unidade, proporcionando melhores condições estruturais, mais conforto e segurança para servidores e usuários do sistema de saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a melhoria representa mais um passo na reestruturação da rede básica do município.

“A UBS Eni Corrêa da Silva é um ponto essencial de atendimento em Nova Estrela. Essa obra vai proporcionar um espaço mais moderno e acolhedor, garantindo mais qualidade no atendimento à população”, destacou a secretária Geiciane Louback.

A Prefeitura de Rolim de Moura tem realizado importantes investimentos em Nova Estrela, com destaque para melhorias na infraestrutura urbana e rural, iluminação pública em LED, manutenção de estradas vicinais e revitalização de prédios públicos. As ações fazem parte do trabalho contínuo da administração municipal para levar desenvolvimento e qualidade de vida a todas as regiões do município.

