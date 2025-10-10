Prefeitura anuncia licitação para aquisição de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino

Publicada em 10/10/2025 às 08h49
A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), inicia mais uma importante ação de valorização dos estudantes da rede municipal: a entrega de uniformes escolares. Todos os alunos matriculados nas escolas municipais serão contemplados com o novo kit de vestuário, composto por duas camisetas e duas peças da parte inferior, calça e bermuda para os meninos, e calça e short-saia para as meninas.
De acordo com o secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, a ação reforça o compromisso da gestão em garantir mais igualdade e conforto aos estudantes.
“Importante destacar que estamos licitando e o objetivo é entregar próximo ano. Talvez não tenhamos tempo hábil para fazer a entrega no início do ano, mas pretendemos fazer essa entrega em 2026”.
A Semed está concluindo toda a logística de entrega e já se organiza para, em breve, também distribuir o material escolar. Queremos que nossas crianças e adolescentes tenham o que há de melhor para o aprendizado”, destacou o secretário.
O prefeito Aldo Júlio enfatizou que o investimento em uniformes representa mais do que uma padronização visual, mas um cuidado com cada aluno da rede pública.
“Nossa meta é oferecer ensino de qualidade, com estrutura adequada e condições dignas para todos os estudantes. O uniforme identifica, valoriza e dá orgulho de pertencer à rede municipal de Rolim de Moura”, afirmou o prefeito.
Atualmente, a rede municipal de ensino de Rolim de Moura atende mais de 6.300 estudantes, com expectativa de alcançar 7 mil alunos no ano letivo de 2026.
