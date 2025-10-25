Prefeitura antecipa o pagamento dos salários dos servidores em homenagem ao Dia do Servidor Público

Por ASSESSORIA
Publicada em 25/10/2025 às 08h39
A Prefeitura de Espigão D’Oeste informa que o pagamento dos salários dos servidores municipais foi antecipado em reconhecimento ao trabalho de todos que, com dedicação e compromisso, fazem o serviço público acontecer.
A antecipação ocorre em homenagem ao Dia do Servidor Público, que será celebrado na próxima semana, um gesto de valorização e respeito a quem contribui diariamente para o desenvolvimento da nossa cidade.
Com responsabilidade e planejamento, seguimos honrando compromissos e priorizando quem faz a gestão pública acontecer.
